Ventetid snart slut: Ny brandstation på Kegnæs på vej

Kegnæs får genopbygget en ny brandstation, efter at den gamle brandstation nedbrændte i 2016. Byrådet godkender, at kommunen bevilliger 2,8 millioner kroner.

Kegnæs Brandstation på Nørre Landevej 58 nedbrændte klokken tre om natten 24. november 2016 under en renovering, og skaderne var så voldsomme, at de berørte bygninger blev totalskadede. Kun garagen overlevede branden og har kunnet bruges til opbevaring af Kegnæs Frivillige Brandværns køretøjer.

Det er vi selvfølgelig super glade for, det ser vi frem til, siger Jørn Kryhlmand.

Hos Kegnæs Frivillige Brandværn er der tilfredshed med, at en ny brandstation er på vej:

Kegnæs Brandstation på Nørre Landevej 58 nedbrændte 24. november 2016.De frivillige brandmænd har efterfølgende lånt det lokale forsamlingshus samt en mobil toiletvogn af Vej og Park. Kommunen overtog ejendommen på Nørre Landevej 58 i august 2017 for 100.000 kroner. Byrådet har vedtaget at bevillige 2,8 millioner kroner til en ny brandstation på grunden.

Behov for ny brandstation

Borgmester Erik Lauritzen (S) lægger vægt på, at der er behov for en ny brandstation, og økonomiudvalget besluttede en budgetramme på 2,8 millioner kroner i juni.

- Tiden er gået, og nu skal der tages en beslutning til en genopbygning, der er ikke andre løsninger, siger han.

Den nærmeste brandstation til Kegnæs Frivillige Brandværn ligger 11 km væk, og ud fra et beredskabsfagligt synspunkt vurderer Sønderborg Brand og Redning, at der skal være en station på Kegnæs eller tæt på området.

Når sagen med en genopbygning er trukket i langdrag, skyldes det, at ejendommen var privatejet, og ejeren havde ikke noget ønske om at genopføre bygningen efter branden. Kommune købte ejendommen for 100.000 kroner i august 2017, og nu er en løsningsmodel på plads.

Kristian Beuschau (S) er fornøjet med byrådets vedtagelse:

- Det er glædens dag i dag, for hele Kegnæs og store dele af Sydals, siger han.

Også hos Venstre deler man behovet for en brandstation:

- De frivillige gør en kæmpe indsats, så selvfølgelig skal der bygges en ny brandstation, siger Thomas Worm Larsen.

Kegnæs Frivillige Brandværn har omkring 100 udrykninger årligt.