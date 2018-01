Ventetid på kørekort: Lovændringer kom bag på politiet, men politidirektør lover bedring

Politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard, forklarer, at lovændringer giver øget ventetid på kørekort. Han så også gerne, at systemet blev digitaliseret for at lette arbejdsgangen.

Holstebro: 95 dage er den gennemsnitlige ventetid i øjeblikket på at få sit kørekort godkendt hos politiet.

Og den skal nedbringes, hvis man spørger politidirektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard.

- Vi skal nok komme ned igen, og vi ansætter nu på livet løs, så vi skal nok få knækket koden igen. Det her skal nu nok løse sig over tid, fortæller han.

Årsagen til den forlængede ventetid skal findes i et sammenfald af flere lovændringer. 1. januar 2017 blev lovligt for 17-årige at tage kørekort, og fra 1. juli var det ikke længere lovpligtigt med en lægeerklæring ved fornyelse af kørekort. De nye regler gælder dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom.

- Grunden til den har tippet lidt, og det har faktisk været overraskende, er, at vi modtager op til 2000 om dagen, der vil forny kørekortet, men som har haft en anmærkning eller begrænsning tidligere. Her skal vi så manuelt ind og finde årsagen. Derefter skal vi tilbage til Borgerservice og fortælle årsagen, der derefter skal tilbage til ansøgeren, der så er nødt til at komme med en lægeerklæring, og så skal vedkommende gennem møllen. Det er rigtig bøvlet. Det kom jo meget hurtigt, må jeg indrømme. Vi fik det at vide en uge før, så de administrative retningslinjer er ikke helt på plads lige nu. Det har givet en voldsom arbejdsmængde lige nu oveni de 17-årige, fortæller Jens Kaasgaard, der indrømmer, at han ikke helt var forberedt på den store arbejdsmængde.

- Jeg vil sige, det kom lidt bag på os. Vi havde simpelthen ikke set den problemstilling med, at der ville komme så mange ansøgninger uden lægeerklæringer, og at der ville komme så mange henvendelser. Samtidig med, at de tog beslutningen om, at lade 17-årige tage kørekort, fortæller han.

Han forsikrer dog om, at der er bedring i sigte:

- Når det hele her lige bliver normaliseret, vil ventetiden komme ned.