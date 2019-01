Ventede på damefrokost-billetter i over 12 timer

Sønderborg: To kvinder fra Sønderborg-området - Linda Lange og Rikke Riis - ville være helt sikre på, at de kommer med til Byfestens damefrokost lørdag den 1. juni i det store dansetelt på Ringriderpladsen.

De mødte nemlig op som de første foran døren til Broager Sparekasse Skansen lørdag aften kl. 19.30 velvidende, at der først blev åbner for billetsalget kl. 8.00 søndag morgen. For at beskytte sig mod regnen rejste de et lille telt, hvor de var indtil kl. 3.00. Så kunne de pakke grejet sammen og komme ind i varmen.

Anders Kobberø fra damefrokost-komiteen åbnede nemlig efter planen indgangsdøren til Broager Sparekasse Skansen foyer, hvor kvinderne stille og roligt og med trætte ansigter kunne sætte sig og vente på at købe en billet til det "forjættede" land.

- Vi frøs slet ikke inde i vort lille damefrokost-telt, hvor vi hyggede os med et glas rødvin og fik oven i købet serveret kaffe i løbet af natten, fortæller den 33-årige Linda Lange, som glæder sig til sin første damefrokost. For hendes 32-årige veninde Rikke Riis er det blevet en tradition at være den første i køen, når billetsalget åbner.

Og det blev noget af en velkomst de ventede kvinder fik i foyeren. Partybandet "Top Seven" dukkede nemlig og spillede blandt andet kvindernes kendingsmelodi "Sommer og sol". Netop "Top Seven" er garant for, at lørdag aften den 1. juni bliver hæsblæsende med nonstop musik hele aftenen. Stemningen er så høj, at efter en halv time er mange af kvinderne oppe at stå på bænkene, mens "Top Seven" fyrer den af med gamle og nye ørehængere.

For Linda Lange bliver det hendes debut ved damefrokosten, som Byfesten lancerede først i 80érne. Rikke Riis er mere rutineret på den front. Hun skal med for 14. gang. De købte i alt ni billetter til sig selv og veninderne.

Efter nogle timers arbejde kunne teamet fra damefrokost-komiteen konstatere, at der var solgt 879 billetter af de 1240 billetter som er til rådighed.

- Det er stort set samme antal solgte billetter, som sidste år, forklarer Anders Kobberø, men i modsætning til tidligere er Byfesten også ude et par måneder før med åbning af salget.

De resterende billetter kan købes på Safeticket.dk - billetterne koster 450 kroner, men så er der musik, sang og bægerklang i adskillige timer.