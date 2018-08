Venstre vil sætte Als Fyn Bro på politisk dagsorden

- Det er et projekt, der binder to regioner sammen, som ellers aldrig har talt sammen eller arbejdet særlig meget sammen før, siger han.

Som formand for Als Fyn Broens styregruppe glæder Jørgen Mads Clausen sig naturligvis også over den politiske interesse.

- Det er utrolig vigtigt, at de trafikpolitiske ordførere engagerer sig i det, og jeg kan bare sige, at for få år siden, da grinede folk af en Als Fyn Bro. Det gør de ikke længere, og det gør mine kollegaer på Christiansborg altså heller ikke, siger hun.

- Med så store projekter er det utrolig vigtigt med en stor og bred politisk opbakning. Derfor er jeg også glad for, at vi politisk kommer hele spektret rundt, siger han. Ellen Trane Nørby glæder sig over, at hendes partifælle interesserer sig for og kan se potentialet i projektet.

Erik Lauritzen glæder sig over interessen for projektet, som han også er klar over har lange udsigter.

- Men Als Fyn Broen er jo også et langsigtet projekt, og jeg står ikke her og lover en bro, siger Erik Pihl Lorentzen.

Bliver der sat en forundersøgelse i gang i Vejdirektoratet, er det en slags statslig og politisk blåstempling af projektet. Det vil kunne komme på den politiske dagsorden efter næste folketingsvalg, og det vil Venstre arbejde for, at den kommer.

- Det er en rigtig god vision, men vi kan ikke bare lige hive en bro ned fra himmelen. Men med det store og grundige forarbejde, der er lavet hernede, mener jeg, at det næste naturlige skridt er at få lavet en statslig forundersøgelse, siger Kristian Pihl Lorentzen til JydskeVestkysten.

V: Staten skal medvirke

En Als Fyn Bro som motorvejsforbindelse vil koste cirka 20 milliarder kroner, og det er da også især finansieringen, der er den helt store udfordring. Foruden de motorveje, der skal bygges på begge sider af broen for at tilslutte det øvrige motorvejsnet.

Især på Fyn kan det give store udfordringer igennem det naturskønne Svanninge Bakker og i området omkring. Flere rapporter og analyser har vist, at broen ikke kan finansieres af brugerne - altså trafikanterne. De vil kunne betale cirka en tredjedel af investeringen, så der er et stykke vej. Det vil give store muligheder for udvikling af den sønderjyske-fynske-nordtyske region - ikke mindst i forhold til arbejdspladser og mobilitet over Lillebælt.

- Mit indtryk er, at virkelig mange borgere, erhvervsfolk og politikere mener, at det her er et rigtig godt projekt - ikke mindst som et regionalt udviklingsprojekt. Men når man så taler om finansiering, bliver der straks mere stille. Har du, Kristian Pihl Lorentzen, et bud på, hvordan sådan en forbindelse kan finansieres? Er det noget, Venstre nu gør til officiel politik, at I arbejder for en finansiering af en Als Fyn Bro?

- Nej. Det er helt rigtigt, at finansieringen er en stor udfordring. Som sagt står jeg heller ikke her og lover en bro. Men det er vigtigt at processen skrider fremad, og hvis det projekt skal realiseres, så vil det kræve en statslig medvirken. Helt sikkert, siger Kristian Pihl Lorentzen.