Planturbulens

For ti år siden ville en såkaldt Aktiv Gruppen investere 180 millioner kroner i boligbyggeri på fiskerihavnen i Sundgade. Det var der vilde protester over, hvorefter Niels Isaksen overtog det hele med planer om erhvervslejemål blandt andet hvor, det nu nedbrændte frysehus lå. Intet skete dog. Folk ventede på små fiskerirelaterede erhvervsvirksomheder og ferieboliger, men arealet forfaldt. Sociale organisationer blandt andet til hjælp for hjerneskadede måtte rykke ud af deres lejemål i Sundgade for at gøre plads til byggeprojektet. Brug af havvand i et miljøvenligt erhvervsprojekt på havnen med statsstøtte blev heller ikke realiseret. Sidst er der lavet fundament og piller til ferieboliger på den sydlige del af havnen, men de har heller ikke overbevist beboere og politikere om, at der nu endelig sker noget, for der er ikke bygget murværk endsige boliger. Pres og kritik gennem årene har ikke ændret på Niels Isaksens temmeligt ejendommelige lejemål for havneområdet, men nu har Venstre fået resten af byrådets politikere med på, der skal sættes hårdt mod hårdt, også selv om det kommer til at koste noget at erhverve rettighederne tilbage på kommunale hænder.