Venstre tvivler på lufthavnsmål

Sønderborg: Venstre i Sønderborg Byråd glæder sig over, at planerne for Sønderborg Lufthavn nu skal til at forvandles fra ord på nogle stykker papir i en strategiplan til konkret handling. Partiets politiske ordfører i Sønderborg Byråd, Peter Hansen, er sådan set enig med borgmesteren i, at investeringerne skal ske i etaper. Peter Hansen tror ikke på, at målsætningen om at nå flere hundred tusinde nås i 2022.

- Det kommer jo aldrig til at ske, at vi når 300.000 passagerer om fire år. Men vi skal løfte i små bidder og investere efterhånden som det bliver nødvendigt. Vi skal også finde ud af, hvordan lufthavnen skal drives for at få økonomi i den. Skal den drives af kommunen eller vil andre? Der er mange ubekendte, siger han. Alligevel bakker Venstres stadig op om strategien.

- Vi er ikke bange for at være med til at investere i lufthavnen, men vi skal gøre det i takt med et behov. Vi vil gerne se mulighederne, men ikke bruge penge i blinde. Jeg tror det her er den tredje eller fjerde strategiplan for Sønderborg Lufthavn i min tid byrådet. Jeg vil især glæde mig til, det bliver andet en gode intentioner og rapporter. Det har vi altså oplevet før. Jeg glæder mig til at det bliver konkret, og her er en ny terminalbygning vigtig. Ligesom jeg mener, vi i første omgang skal gøre alt for at støtte de virksomheder, der er her - som Skyways og Air Alsie - i stedet for at bruge en masse krudt på at tiltrække nyt, siger Peter Hansen.

Formand for erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune, Gerhard Bertelsen (SP), mener, at tiden er inde til at investere i Sønderborg Lufthavn.

- Vi får i et vadested for Sønderborg Lufthavn. Hvis vi skal udvikle lufthavnen til en markant spiller blandt de regionale lufthavne, så er det nu, der skal rykkes, siger han.