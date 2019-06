Venstre og Socialdemokratiet i slagsmål om friskoler

Sønderborg: Der er for alvor gået valgkamp om de frie skoler i Danmark. Socialdemokratiet vil - som udgangspunkt - sætte tilskud til private og frie skoler ned fra 76 til 71 procent. Dansk Friskoleforening har vurderet, at det kan føre til lukning af 100 friskoler - primært i landdistrikterne. Det har eksperter dog siden manet til jorden.

Folketingskandidat for Venstre i Sønderborg-kredsen, Ellen Trane Nørby, er dog sikker på, at det vil skade de frie skoler, hvis tilskuddet - kaldet koblingsprocenten - sættes ned til 71 procent. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at de frie og private skoler alene i Sønderborg Kommune vil få cirka 5,8 millioner kroner mindre i tilskud, hvis tilskuddet bliver sat ned til 71 procent.

- Under den seneste røde regering blev tilskuddet jo også sat ned, og det ramte friskolerne hårdt. Det betød også, at egenbetalingen, for at gå i friskolen, blev sat op. Det oplevede jeg, da jeg blev undervisningsminister i 2015. Det vil helt sikkert ske igen. Derfor betyder det, at familier, der ikke har en særlig stærk økonomi, ikke kan sende deres børn i den lokale friskole. Så det vil skabe en social ulighed. For mig og for Venstre handler det her om liv i landsbyerne og det frie skolevalg, siger Ellen Trane Nørby.

Socialdemokratiet har siden forslaget blev lagt frem meldt ud, at frie og private skoler i yderområder ikke skal rammes af de lavere tilskud. De vil også i fremtiden få de 76 procent.

- De har jo oplevet, at det er enormt upopulært. Men vi kan jo ikke få at vide, hvordan de definerer et yderområde. Jeg hørte Matthias Tesfaye (politisk ordfører for S, red.) sige at de vil lægge sig op ad de definitioner, der gælder for særlige tilskud til uddannelser udenfor de større byer, og her kan jeg bare sige, at der er Sønderborg ikke et yderområde. Så vil friskolerne i Sønderborg blive ramt med det her forslag, siger, Ellen Trane Nørby. Tønder for eksempel vil derimod gå fri ifølge den samme definition.