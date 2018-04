Venstre: Rundt regnskab er det borgerne vil have

SØNDERBORG: - Det kommunale regnskab viser igen et mindre forbrug, og der er atter lagt på kassebeholdningen. Vælgerne i Sønderborg kommune har afgjort, de er godt tilfredse med den skat, de betaler, og at kassebeholdningen vokser. Det har jeg en anden opfattelse af, men den deles ikke af flertallet af borgere. Sådan er det. Det har jeg en ret pragmatisk tilgang til, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen.

- Det er dejligt, vi ikke bruger så mange penge, som vi havde regnet med. Det er okay, vi har gode råd. Det er godt, der er tradition for at tilbageføre penge til kassen frem for, hvis vi hele tiden haltede bagefter for at dække et underskud. Mange ting er bevægelige i et regnskab - arbejdsløshed, beskæftigelse anlægsopgaver og udskydelser, så man rammer aldrig helt præcist, siger Peter Hansen.