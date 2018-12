Venner klæder Violvej i julelys

Det begyndte med et par kæder, og siden tog det fart. Fra lang afstand kan man se de tre parcelhuse på Violvej i Augustenborg, der lyser op i den halve by. Folk valfarter til lysfesten.

Midtals: Det kunne nok findes en enkelt eller to, der ville mene, at det måske er lige i overkanten. Fra lang afstand ser man de mange lys, tre parcelhuse på Violvej i Augustenborg er pakket ind i.

- Jo, der var en det tog et billede og lagde op på Facebook og skrev, at det ikke var så kønt. Men nu gør vi altså ikke det her for andre skyld. Vi gør det for vores egen, men her kommer mange forbi og kigger hver dag. Både folk, der går hertil, men også virkelig mange biler, der lige skal herop og vende, fortæller Martin Christiansen. Han og naboen Søren Schmidt købte hver et par kæder, som de hænge på deres huse.

- Jo, og vi havde jo set noget lignende andre steder, fortæller Martin Christiansen.

- Så provokerede vi hinanden, og der gik lidt konkurrence i det. Men nu er det mere et samarbejde, fortæller Søren Schmidt. Jesper Andersen er lidt mere behersket med sin juleudsmykning og kom med lidt senere. Det er tredje år, det for alvor går amok i LED-lys for enden af Violvej.

- Vi vil jo gerne have hele vejen med, så det arbejder vi på. Det er jo hyggeligt at sætte det på, og så er det en god undskyldning for at slippe lidt væk fra konen. Vi står da tit herude og lige får os en skænk, fortæller Martin Christiansen.

- Men vi synes da også det er pænt at se på, siger Søren Schmidt.