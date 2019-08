Vellykket forpremiere: Da elektriske Ellen kom til Fynshav

Fakta

Batteri-færgen Ellen er et EU-støttet projekt betegnet som E-Ferry. De andre partnere i projektet er Ærø Kommune, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, det græske Hellenic Institute of Transport, Tuco Marine i Faaborg, Jens Kristensens skibstegnestue i Marstal, Søfartsstyrelsen, motorfabrikanten Danfoss Editron, Søby Værft og batterifabrikanten Leclanché fra Schweiz. I partnerskabet deltager også Marstal Navigationsskole og Syddansk Vækstforum.Projekt E-Ferry er til dato løbet op i omkring 225 mio. kr. De 113 mio. kr. kommer fra EU, 110 mio. kr fra Ærø Kommune og resten fra staten Schweiz.Ellens skrog er bygget i Polen og færgen - konstrueret hos Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen i Marstal - er færdiggjort på Søby Værft.



Hoveddata: 59,5 m lang. 12,8 m bred, 2,5 m dybgang. De to fremdriftsmotorer præsterer hver en effekt på 1000 hk (750 kw). Normal fart er 13 knob. Overfartstid ca. 55 minutter - et kvarter kortere end den nuværende m/f Skjoldnæs.



Ellens fremdrift baserer sig udelukkende på batteri-strøm tappet fra ladestikket i Søby-lejet.



Batteripakken er på 4,3 kwH fordelt på 20 strenge i to adskilte systemer med i alt 26800 celler. Batterierne er af fabikatet LeClanche og af typen lithium-ion.Ellens kapacitet: 196 passagerer og fire besætningsmedlemmer (sommer) og 147 passagerer og tre besætningsmedlemmer (vinter). To medlemmer af besætningen skal være navigatører.



Vogndæk: Plads til 31 personbiler eller fx fire lastbiler/busser på 18,5 m og otte personbiler. sosn