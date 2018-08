Vejret overraskede: Ældre ægtepar kæntrede i sejlbåd

Asserballe: En 66-årig mand og en 61-årig kvinde kæntrede onsdag eftermiddag i deres sejlbåd i vandet ud for Asserballeskov.

En 46-årig mand, der bor i området, opdagede den kæntrede båd og kunne se mindst en person i vandet cirka 1000 meter ud for kysten, så han ringede til alarmcentralen klokken 17.42.

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) - tidligere kendt som SOK (Søværnets Operative Kommando) - blev tilkaldt, og de nåede frem til stedet nogenlunde samtidig som anmelderen, der havde taget sin egen båd ud til ægteparret og deres båd.

- Parret blev reddet op i redningsbåden, og blev derefter kørt over til deres bil og bådtrailer. Båden blev bragt på ret køl, og så blev den bugseret ind til land, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ægteparret slap heldigvis uskadt fra turen i vandet.

- Der er sket det, at parret blev overrasket over nogle kraftige vindstød i forbindelse med en forbipasserende byge, og så har de ikke nået at rebe sejlene, før båden kæntrede, forklarer vagtchefen om episoden.

På Twitter roser han den 46-årige anmelder, der var vidne til kæntringen fra sin bopæl.