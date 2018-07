Vejret giver ekstra travlhed i hotelbranchen

Den varme sommer har fået flere danskere til at holde ferie under hjemlige himmelstrøg, lyder meldingen fra flere af områdets hoteller og feriecenter.

- Efter en dårlig sommer tænker mange, at der må komme en sommer med godt vejr, så det har et eller andet sted også betydning.

- Vi har været helt booket op indtil nu. I flere weekender har vi simpelthen ikke haft plads til flere. Det er den bedste juli måned for os meget længe, siger Jakob Teislev, driftsdirektør for Enjoy Resorts Marina Fiskenæs.

Gråsten: Hvorfor køre eller flyve massevis af kilometer for at komme til sol og varmt badevand, når det er indenfor en anstændig transportafstand. Det ræsonnement har givet flere af områdets hoteller og feriecentre den bedste sommer i flere år.

- Det er selvfølgelig det gode vejr, som har fået flere til at blive hjemme at holde ferie samt vores fantastiske service og gode mad, som trækker, fortæller John Bech Amstrup, der har ansat ekstra folk for at kunne følge med.

Vejret bekymrer hotelejer

Nørherredhus i Nordborg, Benniksgaard Hotel i Rinkenæs og Hotel 6400 i Sønderborg melder også om en rigtig god sommer.

- Der er både flere danske og udenlandske gæster end normalt. Benniksgaard er lidt bedre end sidste år, men der var også godt fyldt op, mens Hotel 6400 er markant bedre, fortæller Mads Friis, som ejer og driver de to sidstnævnte. Han har også Danhostel Flensborg Fjord, der et nyt produkt.

Alt i alt har Mads Friis 180 værelser med omkring 360 senge. Det er ikke mindst flere danskere men også tyskere, nordmænd og hollændere, der er i år.

- Vejret har gjort, at mange har valgt at blive hjemme i Danmark. Det er vel heller ikke nogen nulevende, der kan huske en sommer som den her. Det er både fantastisk men samtidig også skræmmende, at vores klode opfører sig sådan. Det er i hvert fald ikke noget sundhedstegn, siger Mads Friis, som nævner Gendarmstien som en sekundær grund til, at der er kommet flere gæster.