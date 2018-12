Vejr-Anders: Næppe hvid jul i Sønderborg

Sønderborg: Skøjtebanen var fyldt op med børn og unge for at få et glimt af TV2 Vejrets udsendte reporter, Anders Brandt, fortælle om juleprognosen.

Det store tv-udstyr var taget frem til optagelse, og kameraproducenten Sonny Bendiksen havde travlt med at få billeder i hus.

Tv-kanalen er hver dag i december frem til jul rundt i landet for at lave indslag til aftenens udsendelse, og tirsdag eftermiddag var turen kommet til Sønderborg.

Og så det store spørgsmål: Bliver det sne til jul?

- Sønderborg er, som det står nu, den købstad, som har mindst chance for at få en hvid jul. Der skal mere end almindeligt held og et større julemirakel til for at ændre på prognosen, siger Anders Brandt.