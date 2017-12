Vejen til Flensborg banes igen for danske kræftpatienter

Stråler: Der tegner sig et politisk flertal for atter at sende sønderjyske kræftpatienter til Franziskus i Flensborg, efter samarbejdet blev stoppet for et år siden.

- Vi vil gerne have, folk bliver behandlet så tæt på, hvor de bor, som muligt. Der er selvfølgelig supersygehuse med specialer, som man er nødt til at køre efter, men kan man få en tilsvarende behandling i nærheden, er det absurd at køre så langt. Jeg bor selv på Ærø, så jeg ved, det er problematisk at skulle køre langt for en kort behandling, siger den radikale stemmesluger.

74-årige Jytte Beier fra Rinkenæs fortalte i JydskeVestkysten, hun var til 33 strålebehandlinger i Odense af hver et kvarters varighed. Køreturen med FlexTrafik til og fra behandlingen tog minimum tre timer hver vej - blandt andet fordi, der skulle hentes patienter flere andre steder undervejs. Hun betegner det som en umenneskelig måde at behandle cancerramte på. Argumentet om, at så må behandlingen være mere samlet og koncentreret på de danske sygehuse, vinder ikke forståelse.

Udvalget nedlægges 1. januar og kommer til at hedde udvalget for det nære sundhedsvæsen. Det kunne være i Flensborg, som Region Syddanmark sidste jul afbrød samarbejdet om kræftbehandling med i forbindelse med budgetforhandlingerne. Patienternes reaktion og måske også valgkampen har fået flere politikere på andre tanker. Nu kan kræftramte i grænselandet gøre sig hån om igen at kunne køre til strålebehandling m.m. i Flensborg.

ALS: - Vi hører en del om, transporten til sygehusene i Vejle og Odense er mere belastende for kræftpatienter i grænselandet end selve behandlingen. Det tager kun den halve tid for kræftramte i grænselandet at tage til Flensborg og blive behandlet. Jeg mener også, vi skal se samfundsøkonomisk på det, for det har naturligvis indflydelse på deres arbejdstid, siger formand for sundhedssamordningsudvalget, Tage Petersen, Venstre.

Da JydskeVestkysten i oktober skrev, der var røster fremme om atter at give danske kræftpatienter mulighed for behandling i Flensborg, skrev regionsrådskandidat Bjarne Thomsen, Bolderslev, at han stærkt ville opfordre det kommende regionsråd til straks efter nytår at genforhandle en ny aftale med Franziskus i Flensborg. Venstre-kandidaten har selv en bror, som familien har skiftedes til at køre til kræftbehandling i Odense. Broderen var helt ødelagt af den lange transporttid med patientbefordringen, og det ville hans nærmeste pårørende ikke byde ham. Turen til Odense varer to en halv time. Det tager en halv time at køre til Flensborg, skrev Bjarne Thomsen. Han opnåede ikke valg til regionsrådet, men Venstre har rykket sig på spørgsmålet, så han er ved at opnå forståelse hos sine partifæller, der 2016 stemte for at bryde samarbejdet med Flensborg for at spare 1,1 mio. kroner i budgetforliget.

Tysk initiativ

- Der har været meldinger om at tage tråden op igen både fra Flensborg og Region Syddanmark. Vi vil forsøge at få fat i de tyske sygekasser for at skabe kontakt over grænsen. Der er flertal for at genetablere det grænseoverskridende sygehussamarbejde. Som jeg forstår det, afventer regionsrådsformand Stephanie Lohse, bolden bliver givet op fra Kiel, siger Slesvigsk Partis spidskandidat til regiosnrådsvalget Gösta Toft, der dog ikke blev valgt.

Den slesvig-holstenske tilforodnede for mindretal og grænseoverskridende samarbejde Johannes Callsen, CDU, lader via en mail vide, at han beklager, kræftbehandlingen af danske patienter i Flensborg ophørte. Hans partifælle, den nyvalgte ministerpræsident Daniel Günther, vil tage emnet op, når han tager på præsentationsbesøg hos regeringen i København. Begge kristendemokrater vil gøre en indsats for den grænseoverskridende patientbehandling og sygehussamarbejde.