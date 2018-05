Vejen banes for privat kapital til Sønderborgs lufthavn

Sønderborg Lufthavn har lagt sidste hånd på et omfattende strategiarbejde med en investering på omkring 350 millioner kroner. Penge som i fremtiden måske ikke kun skal komme fra den kommunale kasse.

Sønderborg: Med en netop færdiggjort og storstilet strategiplan for Sønderborg Lufthavn følger også en investering på op mod 350 millioner kroner. Penge som den kommunalt drevne lufthavn skal trække op af kassen de kommende år. Det giver nye overvejelser hos borgmester Erik Lauritzen. For som reglerne er nu, kan kommunen ikke låne penge til den slags investeringer. - Derfor skal vi i den her sammenhæng også have en snak om, hvordan ejerforholdene skal være i fremtiden. For eksempel om det vil give mening at lade private investorer komme til. Som lufthavnen kører nu, er det ingen overskudsforretning, men det kan jo ændre sig. Under alle omstændigheder vil et ændret ejerforhold kunne åbne for lånemuligheder, siger borgmester Erik Lauritzen.

Sønderborg Lufthavn Pluk af lufthavnens historie:1950 Ingolf Nielsen køber Sønderjyllands Flyveselskab og begynder at flyve blandt andet fotoflyvning og taxaflyvning mellem Sønderborg og København fra Ellegårdens marker ved Sønderborg. Forpladsen på flyvepladsen ved Ellegården asfalteres i 1960, og der bygges nye hangarer og en 900 meter lang landingsbane, der dog kun er asfalteret 400 meter på midten.



1966 Der træffes beslutning om en ny lufthavn på Kær Halvø. Kommunen og Amtet vil stå for anlægsudgifterne til banen, mens Cimber Air skal stå for opførelse af terminalbygning, tårn og de nødvendige faciliteter. 1968 Arbejdet med at anlægge Sønderborg lufthavn på Kær halvø påbegyndes, og i slutningen af året tages den nye landingsbane i brug. Cimber Air står for driften af Sønderborg Lufthavn.



1969 Sønderborg Lufthavn åbnes for ruteflyvning, og den nye lufthavn indvies officielt. Landingsbanen er nu på 1200 meter. Landingsbanen bliver forlænget til 1500 meter i 1975.



1993 Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Amt overtager terminalbygningen, tårnet og driften af lufthavnen. Hermed imødekommes behovet for at drive en offentlig lufthavn med plads til flere aktører.



1994 Air Alsie bygger en 1300 kvadratmeter stor hangar med tilhørende værksted og administration.



1995 Det første spadestik til en 518 kvadratmeter stor brandstation tages af Sønderborgs daværende borgmester, Ingolf Winzor.



1997-98



Augustenborg, Nordborg, Sydals, Sundeved og Broager kommuner kommer med som andelshavere i selskabet. Ejerskabet består således af seks omegnskommuner og Sønderjyllands Amt.



2000 Banen bliver forlænget til 1797 meter, og terminalbygningen gennemgår en større ombygning/renovering. Air Alsie udvider administrationen. Alssund Flyveklub bygger hangar bag brandstationen.



2001 Karlog Air opfører hangar.



2003 Cimber Air udbygger eksisterende hangar med værksteds- og lagerfaciliteter, ialt ca.1400 etagekvadratmeter. Sønderborg Lufthavn opfører et nyt 17,46 meter højt kontroltårn.



2004-2006 Sønderborg Lufthavn udvider forpladsen med ca. 4000 kvadratmeter asfalteret flyparkering og en 700 kvadratmeter bygning, hvori der er kombinerede kursus-, kontor- og overnatningsfaciliteter. Air Alsie udbygger administrations- og kundefaciliteterne med 800 etagekvadratmeter, hvoraf de 400 kvadratmeter er taget i brug. Samtidig opfører de endnu en hangar på ca. 1300 kvadratmeter. Sønderborg Lufthavn byggemodner nyt hangarområde, og anlægger herunder rullevej og forpladsområder. Derudover udvides bilparkeringsområderne, og ældre grusparkering asfalteres.



2012 I maj 2012 går Cimber Sterling konkurs. Danish Air Transport (DAT) overtager ruten til København. Skyways Technics overtager det konkursramte Cimber Sterlings tidligere servicehangar.



2013 I juni 2013 starter det nye lokale flyselskab Alsie Express, med base i Sønderborg Lufthavn, en rute mellem Sønderborg og København.



Kilde: Sønderborg Lufthavn

Et væsentligt beløb Det omfattende analyse- og strategiarbejde for lufthavnen ligger nu klar på politikernes bord og venter på en økonomisk prioritering. Planen skal være med til at give et overblik over og bud på, hvordan lufthavnen skal drives og udbygges i fremtiden. - Vi skal have en snak om, hvor store bidder det skal skel i. Mit oplæg vil være, at der afsættes et væsentligt beløb, når vi tager hul på budgetlægningen i september. Sønderborg Lufthavn spiller en central rolle i forhold til at understøtte vores lokale erhvervsliv og sikre udviklingen af hele området. Dygtige folk har derfor brugt en del energi på at opstille nogle gennemarbejdede scenarier for fremtiden. Og hvis vi ikke handler og investerer gennemtænkt risikerer vi, at ting skal laves om, siger Erik Lauritzen.