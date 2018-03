Vejdirektoratets vinterman slået ud af kulden

Sne: Al disponibelt mandskab har været på vejene for at rydde sne det forløbne døgn. Sneplove og saltspredere måtte kaldes ud manuelt, fordi kulden ødelagde det automatiske system, som normalt indkalder vognmænd.

Sønderborg kommunes vintertjenestebudget er 13 millioner kroner om året inklusive eksterne vognmænd, materiel, salt, telefontjeneste, webkameraer og Vej & Parks vinterberedskab. Der er sparet en million på budgettet fra 2016. Overskud på budgettet går til den grønne vintertjeneste, men der er allerede i 2018 brugt over gennemsnittet af det afsatte beløb til vintertjeneste, så der bliver sandsynligvis ikke megen skovhugst og pleje af grønne områder for vintertjenestepengene i indeværende år.

Kategoriseret vejnet

De første veje, der ryddes i Sønderborg kommune er såkaldt klasse ét ruter, som er hovedveje og hovedfærdselsårer omkring Nordborg, Sønderborg og Broager. Dernæst kommer kategori to ruter, som er de veje, der fører til hovedvejnettet. De laveste kategorier skal man ikke regne med at se ryddet for sne. Kategori ét veje holdes snefri, og kategori to veje tilstræbes holdt fri for sne og glatføre så meget som muligt. Rydning af cykelstier startede for alvor klokken 11 onsdag.

De forskellige kategorier kan ses på kommunens hjemmeside.