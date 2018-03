Vejarbejde spærrer Nr. Havnegade

Sønderborg: Multikulturhuset skal have lavet belægningen udenfor lavet færdig, og det kommer til at påvirke biltrafikken og busrute seks i april og maj.

Fra den 3. april til den 1. juni spærres Nr. Havnegade for gennemkørsel for biler, lastbiler og busser. Der vil være omkørsel via Helgolandsgade - Arnkilgade - Løkken -Kirkebakken. Det vil være muligt for både cykler og gående at benytte Nr. Havnegade i hele perioden. Bybuslinje 6, der bl.a. holder ved Multikulturhuset, omlægger i samme periode sin rute. Bussen kører i stedet via Helgolandsgade, og der etableres et midlertidig stoppested overfor nr. 31. Stoppestederne ved skøjtebanen og Multikulturhuset vil ikke kunne benyttes.