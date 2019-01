Lang sagsbehandling og et mere afdæmpet forhold til sin tidligere kæreste gjorde, formildet dom til alsisk mand for intens stalking, selv om han ikke efterlevede et tilhold mod at opsøge og kontakte hende.

SØNDERBORG: 37 forhold for stalking i form af talrige sms'er, stenkast mod vinduer og trusler endte onsdag ved Retten i Sønderborg med 60 dages betinget fængsling og samfundstjeneste i 80 timer for en 40-årig mand fra Als.

- Rent undtagelsesvis gør vi dommen betinget under henvisning til den tid, sagen har taget, og at der ikke er sket overtrædelser af tilholdet, fra tiltale modtog anklageskriftet, samt at parterne nu taler sammen og overvejer at holde fælles konfirmation for deres søn, forklarede dommer Mette Hartmann Andresen.

Den dømte levede i 15 år sammen med den kvinde, han det meste af 2017 forfulgte hjemme på hendes bopæl og ikke mindst ved at sende hende talrige ubehagelig sms'er. Han forklarede, de var uenige om opdragelsen af deres i dag 18 årige søn, som han mente, hun gav for lang snor og passede for dårligt på. Hun arbejdede på en kro, og de to drenge var meget alene hjemme. De opholdt sig hos moderen. Faderen så dem af og til, efter parret var gået fra hinanden i 2015.

Hun forklarede i retten, manden ikke var indforstået med, forholdet blev opløst. Han holdt i bil ud for hendes bopæl og kastede sten mod hendes vinduer. Han råbte "så slår jeg dig kraftedeme ihjel" ud af bilen og forfulgte hende og en daværende kæreste i bil gennem Sønderborg. Det bekræftede kvindens nu tidligere kæreste også i retten. Den dømte har forfulgt kvinden i bil og bremset ned foran hende, så hun ikke kunne køre over Alssundbroen.

Det blev han alt sammen dømt for, hvorimod han blev frikendt for 11 tilfælde af hærværk, da han skulle have punkteret sin tidligere samlevers bildæk adskillige gange. Ingen havde dog set ham gøre det. Kvinden indrømmede i retten, der var tale om så mange forhold, at hun havde svært ved at skelne det ene fra det andet, og at der skete så mange mærkelige ting, at hun antog, det var hendes eks-kæreste, der udførte dem. Manden slap ligeledes for at blive kendt skyldig i at have kastet æbler og kanonslag mod hendes terrasse, da hun i det tilfælde heller ikke havde set ham.