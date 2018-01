Varmeselskaber vil forenes i 2018

SØNDERBORG: - Vi indkalder til et borgerinformationsmøde i januar for at fortælle om den planlagte sammenlægning af Gråsten og Sønderborg fjervarme, så den enkelte forbruger kan tage stilling til, hvordan de forholder sig. Vi forstår ikke, Gråsten Andelsboligforening er imod fusionen, for vi øger deres stemmeandel 800 procent ved at give hver enkelt forbruger en stemme svarende til 454 boligenheder mod de 54 stemmer, boligforeningen har i dag, siger formand i Gråsten Fjernvarme Morten Sommer.

Det var lidt af en bet, Gråsten Andelsboligforening vendte tommelfingeren nedad over for den fusion, der var indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger 20. december i Gråsten og 21. december i Sønderborg for at få gennemført. Nu må sammenlægningen vente, da Gråsten Fjernvarme ikke ønskede en afgørelse, hvor det på forhånd var givet, andelsboligforeningen ville stemme imod. Ledelsens bekymring går på at miste indflydelse i fusionen, der af fjernvarmeselskaberne anses for at være et ubetinget gode med stordriftsfordele til følge.