Varmefusion er for andelshavere - men ikke for pressen

SØNDERBORG/GRÅSTEN: Når Gråsten og Sønderborg fjernvarme på torsdag 6. september fusionerer på ekstraordinære generalforsamlinger på Marina Fiskenæs i Gråsten klokken 17 og senere på Business College Syd klokken 19.30, sker det uden pressens tilstedeværelse. De to selskaber har tilsammen 12.000 aftagere. Bestyrelserne har besluttet, de ekstraordinære generalforsamlinger udelukkende er for andelshavere. Pressens deltagelse er ikke ønsket.

- Det er noget, bestyrelsen har besluttet, og så er den sag lukket. Mere er der ikke i det, siger direktør i Sønderborg Fjernvarme Erik Wolff.

Han opfordrer andelshaverne til at komme og udøve indflydelse på fusionen, der først bliver til noget i andet forsøg. De ekstraordinære generalforsamlinger var oprindeligt planlagt 20. og 21. december 2017, men blev udskudt i sidste øjeblik, fordi Gråsten Andelsboligforening ville bruge sine 54 stemmer til at forhindre sammenlægningen. Da der skal to tredjedeles flertal til at træffe beslutningen, og man ikke ønskede så væsentlig en spiller som andelsboligforeningen som modstander, blev fusionen udskudt. Nu er Gråsten Andelsboligforening omvendt og stemmer for fusionen mod en klar formulering i vedtægterne om, varmeaftagere fra de almennyttige boligforeninger har et fast antal pladser i bestyrelsen. Andelsboligforeningen har også en plads i den overgangsbestyrelse, der skal gennemføre fusionen. Den vedtages med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

Direktør i Gråsten Fjernvarme Peter Mikael Kjer Stærdahl søger nye græsgange, når sammenlægningen af de nye varmeselskaber er vedtaget. Erik Wolff fortsætter som direktør. En juridisk ekspert og en revisor er med ved begge generalforsamlinger for at sikre, det juridiske grundlag er i orden.

Ifølge medieretsekspert Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er et selskab ejet af aftagerne et privatejet selskab, der selv kan beslutte, om mediernes tilstedeværelse er ønsket på generalforsamlinger.

En fusion af kommunens to største varmeforsyningsselskaber er utvivlsomt af offentlig interesse. JydskeVestkysten har tidligere været til stede på generalforsamlinger såvel i Sønderborg som Gråsten Fjernvarme.