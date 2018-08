Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme afventer nu ekstraordinære generalforsamlinger i begyndelsen af september for at kunne blive lagt sammen.

Gråsten: Bestyrelserne i Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme er nu klar til at lægge selskaberne sammen til fordel for forbrugerne. Nu er det op til de respektive generalforsamlinger at tage skridtet fuldt ud og lægge selskaberne sammen.

Repræsentanter for de to forbrugerejede fjernvarmeselskaber har siden årsskiftet arbejdet på at klarlægge rammerne for sammenlægningen. De to bestyrelser foreslår sammenlægning af Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018.

- Det er vigtigt, at bestyrelserne sikrer forbrugerne den bedst mulige økonomi, og vi mener, at en sammenlægning vil give den bedste økonomi for den enkelte bruger. Derfor har vi valgt at underskrive en sammenlægningsaftale, lyder det fra de to formænd Morten Sommer fra Gråsten Fjernvarme og Claus Plum fra Sønderborg Fjernvarme i en pressemeddelelse.

De respektive generalforsamlinger gav i foråret solid opbakning til at fortsætte bestræbelserne på en sammenlægning.