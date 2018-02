Varme pandekager i felten

Sønderborg: Det er populært og samler ofte tre generationer, når Historiecenter Dybbøl Banke åbner dørene til tre timers autentiske oplevelser fra vinterkrigen i 1864.

- Det er alle tiders oplevelse, siger Erik Brink Andersen fra Ringkøbing. Familien på syv personer og tre generationer er på vinterferie i et sommerhus i Skovmose på Sydals. De første dage af vinterferien har de foruden Historiecentret også haft en spændende oplevelse på Sønderborg Slot, og så har de været på café på Rådhustorvet.

Børnene Jesper på seks år og Ida på 12 år var henholdsvis i smedjen for selv at støbe en tinkugle og bage en pandekage under åben ild. Det vakte begejstring.

Det gjorde også de afsluttende geværskud med forladegeværer. Det var blandt andet forskellen på danske og preussiske geværer i 1864. En hurtig dansk soldat med forladegevær kunne skyde to skud i minuttet og en bivirkning var, at han skulle stå op for at lade geværet. De preussiske soldater havde bagladegeværer, som kunne skyde et skud hver 10. sekund, og så kunne de ligge ned og lade.