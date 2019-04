AUGUSTENBORG: Op til generalforsamlingen i Augustenborg Fjernvarme forrige uge mødte så mange mennesker op, at der måtte stilles ekstra bord og stole ind. Flere havde læst en artikel i JydskeVestkysten om, Sønderborg Varme havde afbrudt samarbejdet med Augustenborg, der ikke ville indgå et tættere og bindende samarbejde blandt andet med aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg. De var utilfredse med det afbrudte samarbejde. Formand Mogens Elmvang redegjorde i sin beretning for, bestyrelsen kort før jul blev præsenteret for et bindende samarbejde også omkring en pipeline, og at da den ikke kunne sige god for det med kort varsel, afbrød Sønderborg Varme samarbejdet. Han svarede på spørgsmål fra forsamlingen. Da der var valg til bestyrelsen blev Mogens Elmvang, som har været medlem af bestyrelsen i 36 år og formand i 22, fravalgt. Tre fik flere stemmer end han. Der var tre på valg.

- Ja, det var vel et kup mod Mogens. Nogen mener, han har stået i vejen for samarbejdet med Sønderborg. De kom med en masse fuldmagter. Vi kunne godt se, hvilken vej det bar med de mange fremmødte, siger den nuværende formand for Augustenborg Fjernvarme Kaj Hansen.

Han er 77 år og havde ingen ambitioner om at blive ny formand, men påtog sig hvervet, da han er den eneste, der har fulgt arbejdet tæt gennem mange år og iøvrigt er den, der har stået for gennemregningen af det ultimative tilbud fra Sønderborg.