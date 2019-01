Varm sommer kostede gæster på Dybbøl Banke

- Dem, der havde møllen, er årsag til, at møllen er kendt og husket. Det var en sej kamp at holde møllen kørende, siger Bjørn Østergaard om møllen, der malede mel frem til 1989.

I de kommende år arbejder historiecentret på at styrke fortællingen om 1864. Det skal ske med en udvidelse af centret samt ved at inddrage landskabet omkring møllen i fortællingen. Visionen er dog kun på skrivebordsniveau foreløbigt. Der arbejdes også på en ny udstilling i Dybbøl Mølle i 2020 om livet i møllen i årene 1864-1920.

Sønderborg: I juli måtte Historiecenter Dybbøl Banke indstille kanonen og slukke bålet, hvor der bliver bagt pandekager til de historieinteresserede gæster. Det var afbrændingsforbuddet, som satte en stopper for kanonafskydning og pandekagebagning. Det betød et fald i antallet af de besøgende på historiecentret, der i 2018 havde 47.679 besøgende. I 2017 var der 49.178 gæster.

Tilfredse med besøgtal

Sønderborg Slot har også haft en nedgang i besøgstallet. I 2018 besøgte 53.148 gæster Sønderborg Slot. I 2017 havde slottet 56.325 besøgende, hvoraf 3500 var spejdere fra Spejdernes Lejr.

- En tilsvarende stor begivenhed har der ikke været i 2018, men i stedet er der arbejdet med en styrkelse af markedsføringen af slottets udstillinger og arrangementer. Det samlede besøgstal er derfor helt tilfredsstillende, siger Nina Nørgaard Jørgensen, der er pr- og markedsføringsansvalig hos Museum Sønderjylland.

Hvis man sammenligner med 2016 er der en fremgang i besøgstallet. Det samme gør sig gældende for Cathrinesminde Teglværk, som havde 15.417 gæster i 2018. Det er en lille tilbagegang i besøgstallet. Museum Sønderjylland oplyser, at besøgstallet er tilfredsstillende, og at arrangementet Det Levende Teglværk var en succes. Arrangementet blev gennemført for anden sommer i træk, hvor frivillige gjorde teglværket levende med vaskekoner, teglværksarbejder og teglværksejer.