Varm By Night i Skovby

Solen stod højt over Skovby torsdag aften, hvor der for 2. gang i år, var Skovby by Night.

Skovby: En aften, hvor handelslivet rykker ud på gaden sammen med de lokale beboere og sammen omdanner hele byen til ét stort loppemarked. Det er 7. år, hvor arrangementet By Night afholdes i Skovby. Det er hver gang et tilløbsstykke, der tiltrækker besøgende fra hele lokalområdet og store dele af Sønderborg kommune.

Foruden at se og evt. købe nogle af de mange lopper og antikviteter havde gæsterne mulighed for smage på fødevarer fra lokale producenter, ligesom der var rig lejlighed til at lytte til musik eller man kunne prøve nogle af de mange andre aktiviteter.

- Vi finder altid et eller andet, vi skal have købt. Der er meget at komme efter, og er efterhånden blevet en fast sommertradition for os, sagde Tina Petersen, der havde taget familien med til Skovby torsdag aften.