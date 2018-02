Varehuschef forlader Kvickly Nordborg

Efter mindre end et år forlader Frank Lund jobbet. Livet er for kort til teknik, der driller, siger den 67-årige varehuschef.

Kunderne strømmer til og al snak om, at Nordborg er for lille til en Kvickly, er forstummet. Derfor er det en overraskelse, at varehuschef Frank Lund, der tiltrådte stillingen 1. maj 2017, forlader jobbet ved udgangen af april.

En af årsagerne er, at bestyrelse og ledelse har været lydhøre for de projekter, varehuschef Frank Lund lagde på bordet. Der er lavet en række opdateringer af butikken og flere følger. Snart flytter det varme køkken til slagterafdelingen, og der kommer nye kølemøbler og montre i hele butikken.

Teknikken driller

- Jeg har været rigtig glad for tiden i Kvickly Nordborg og vil gerne takke bestyrelse og ledelse for den tiltro og tillid, de har vist mig. Også de loyale kunder og dygtige medarbejdere skal have stor tak. Men det er tid for mig at stoppe, for jeg har ikke tålmodighed til teknik, der driller, siger Frank Lund, der også angiver sin alder som årsag til, at han har sagt sin stilling op. Han er 67 år.

Frank Lund siger, at han er en utålmodig herre, og at teknik skal være som hans bil. Når nøglen drejes, skal den starte. Men sådan har det ikke været de seneste måneder i Kvickly Nordborg, der blandt andet har fået nyt lønsystem og automatisk varebestilling. Problemer med sidst nævnte var en periode årsag til, at der var tomme hylder i varehuset.

- Jeg ved da godt, at den nye teknik på sigt bliver et gode, og at man skal forvente indkøringsproblemer. Se bare på Letbanen i Aarhus. Men det har jeg ikke tålmodighed til, og når man kører på arbejde om morgenen og ikke føler, at man er det sted, man vil være resten af sit liv, så skal man stoppe, siger Frank Lund.