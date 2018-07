Varebil overså vigepligt: Motorcyklist alvorligt tilskadekommen

Asserballe: En 28-årig mandlig motorcyklist fra Sydals meldes alvorligt tilskadekommen i forbindelse med et uheld ved Asserballe tæt på Augustenborg fredag eftermiddag. Det oplyser vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Uheldet skete, da en tysk indregistreret varebil kørte ud for ubetinget vigepligt lige foran motorcyklisten, der ikke ser ud til at have kunnet undgå at påkøre varebilen.

- Manden er kommet alvorligt til skade, men vi kan ikke sige endnu, om det er kritisk. Han er blevet overført til Odense Universitetshospital, fortæller vagtchefen fredag aften.

Erik Lindholdt forklarer desuden, at en bilinspektør er blevet indkaldt, så der kan blive foretaget tekniske undersøgelser.