Vandringsmænd opdagede brand på bondegård

Sydals: En stor flåde af brandbiler, politibiler og kranvogne rykkede mandag eftermiddag ud til en gårdbrand på Skovbyvej tæt på Vibøge. Det var et par vandrere, der kom fra Gendarmstien, som gjorde gårdejeren opmærksom på, at der kom røg ud fra en staldbygning tæt ved selve beboelsesejendommen. Det viste sig, at der var ildebrand i den gamle murede svinestald, der bruges som karantænestald, når der kommer nye grise til bedriften.

- Der er halm på loftet, og det er der ild i. Men det er en gammel bygning med et gammelt loft, så jeg vil ikke have folk op på loftet, over loftet eller under loftet. Hvis det havde været eternittag, ville vi hurtigt kunne få hul ind til ilden, men her er ståltag på ejendommen, så nu får vi en kranvogn til stedet, fortalte indsatsleder Søren Kafton Simonsen, Sønderborg Brand & Redning.

Der var ingen svin i stalden, og der var heller ingen fare for selve beboelsesdelen på ejendommen. Det var både folk og køretøjer fra Sønderborg Brand & Redning og Sydals Frivillige Brandværn, der deltog i slukningsarbejdet.

Mandag eftermiddag var brandårsagen stadig ukendt, men intet tyder på, at branden skulle være påsat.

- Jeg forventer, at der kommer brandtekniske eksperter fra Syd- & Sønderjyllands Politi på. Lige nu er det meste slukket. Der er stadig lidt halm og bygningsdele, der brænder. Vi tjekker en gang senere i aften og igen i morgen tidlig, fortæller Søren Kafton Simonsen.