Vandløb er løbet helt tørre for væde

Enkelte pytter hist og pist er alt, hvad der er tilbage af mange af Sønderborg Kommunens bække. Det er en katastrofe, mener formand for sportsfiskernes vandsamarbejde.

Sønderborg: Der svømmer ikke længere fisk rundt i Adsbøl Bæk og Fiskbæk i Gråsten. Bækkene er i følge Rudi Haupt, der er formand for Vandplejen A. N. A., helt udtørrede. A. N. A er en sammenslutning af de fire alsiske sportsfiskerforeninger, der holder opsyn med vandløb og arbejder på at forbedre forholdene for ynglefisk. - Jeg var langs i sidste uge og fandt kun pytter med vand. Pytterne må være væk nu, og fiskene døde, forudser han. Rudi Haupt konstaterer, at det ser sort ud for de fleste vandløb langs Flensborg Fjord, på Als og Sundeved. Tørken har taget livet af mange små ørreder. Enten fordi vandet er blevet for varmt, eller fordi det simpelthen er forsvundet. I Sønderborg Kommune får næsten alle vandløb væde fra dræn og overfladeregn. Kun få bække får vand fra kilder, som for eksempel Krusåen og Frueskovbækken i Aabenraa Kommune, hvis nedre løb stadig er vandfyldt. - Det står ekstremt dårligt til, konstaterer Rudy Haupt efter inspektion af vandløbene langs Nybøl Nor og Flensborg Fjord, hvor også Hejremosebækken, Nybøl Bæk og den øvre del af Bredbækken er uden vand.

Derfor dør de Jo varmere vand, jo mindre ilt. Havørreder kan ikke trække vejret i vand over 24 grader. Fiskene kan heller ikke flygte ud i havet, for de første to år af deres liv kan havørreder ikke tåle saltvand.

Også på Als Ronnie Stobberup Olsen, tilsynsassistent i Sønderborg Kommunes Vand og Naturafdeling, kan tilføje Humbæk, der også er udtørret. Det samme er øvre del af Pulverbæk, og Vibæk er på vej dertil. Alle tre bække løber på Sydals. Derimod er der stadig en vis gennemstrømning i Grønnebæk i Nørreskoven, samt Snogbæk og Ballegård Møllebæk i Sundeved. Det er tre af kommunens længste vandløb, der formentlig får tilførsel fra kilder. Der er 230 km offentligt vandløb i Sønderborg, hvoraf 40 km er udpeget som vandløb med særlig biologisk interesse, fordi de har strækninger med stor artsrigdom. Det gælder dele af Snogbæk, Bredbæk, Fiskbæk og Ballegård Møllebæk. - De har heldigvis et godt fald, som nu sikrer, at vandtemperaturen ikke når op over 24 grader. Det er grænsen for, hvad ørredynglen kan tåle, forklarer Ronnie Stobberup Olsen. Morten Ringive, et andet aktivt medlem af A. N. A, har ved selvsyn konstateret, at de vandløb, som mennesket har reguleret mest, klarer sig dårligst gennem tørken: - Det er dem, der er mest vandrige om vinteren, fordi de er rettet ud for at skulle bortlede masser af vand. Hvorimod f. eks Osbækken, der slyngler sig naturligt sig langs skrænter i en dal, klarer sig godt, fortæller han.