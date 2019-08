Vandhunde fandt ned til stenrevet

De løftede fiskene op og prøvede at fange krabber med de bare børnehænder. Ikke langt der fra serverede Det Sønderjyske Køkken suppe lavet på skaldyr - det var på jomfruhummer - men det kunne have været på strandkrabber og muslinger, man selv kan finde ved kysten. Så skal de bare brændes godt af i noget olie, flamberes i lidt cognac - og så ellers noget væske på - lidt cider eller hvidvin og så monteres med fløde. Lidt ristet græskarkerne på, så er der lækkerier. Dem fik alle lov at smage, og smagen var flot og tæt. Meget lækkert.

Sønderborg: Luften var 25, havet 20 og den lille pige Molly fra Augustenborg bare fem. Men hun var lørdag eftermiddag også en tur i våddragt og dykkermaske nede for at se det kystnære stenrev i Sønderborg Bugt.

Tilbage til havet

Sønderborg Kommune har etableret formidlingsrevet, der går fra 0,5 til ni meter vand tæt på stranden. Under havets overflade er en wire spændt ud, så det er et ret enkelt at dykke derud. Ved stenrevet er der små skilte, der fortæller om livet unde havets overflade. Der er mere end 200 kilometer kystlinje i Sønderborg Kommune, og indtil videre er der etableret 19 stenrev - som havets oaser - der danner vigtige levesteder for dyr og planter.

- I Danmark har vi jo fisket virkelig mange sten op fra havet for at lave moler og andet i havne. Så havet savner stenene, så det er virkelig godt for hele økosystemet, at vi har etableret de her stenrev. Det er til gavn for fisk, fordi stenene giver skjulesteder, og fisk kan gyde der - ligesom tang og andre planter kan gro på stenene, fortæller naturvejleder Jens Jørgensen.

Naturcenterleder Andreas Hermann fra Naturvejlederne Sønderborg kommer lige op fra endnu et dyk og minder om at:

- Det her er faktisk også et tilbud til alle skoler i Sønderborg, hvor de kan komme med ud at dykke. Det er et tilbud i forbindelse med biologiundervisningen i skolen.