Valget gav rekordstort stemmespild i Sønderborg

Partiet fik heller ikke et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds, hvor partiet manglede 190 stemmer for at tage det sidste kredsmandat, der i stedet gik til Radikale Venstre.

Fænomen på venstrefløjen

Helt præcis er 153.923 stemmer på landsplan gået til spilde, fordi Stram Kurs, Kristendemokraterne og Riskær ikke kom ind. Ikke siden 1990 har spildet været så stor.

Stemmespild kan opstå, fordi man ved et folketingsvalg har bestemt, at partierne mindst skal have to procent af alle stemmer for at få en plads i Folketinget, med mindre man har vundet et kredsmandat. Hvis ikke man gør det, udløser stemmerne ikke nogen mandater, og derfor taler man om stemmespild.

I modsætningen til denne gang, hvor stemmespildet ramte højrefløjspartier, var det i mange år et fænomen på venstrefløjen.

Her kæmpede partier som Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti for at komme over spærregrænsen. Allerværst gik det ved valget i 1988, hvor de yderste venstrefløjspartier sammen med Fælles Kurs fik 4,9 procent af stemmerne uden at det udløste mandater.