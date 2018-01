Valg til Sønderborg Provsti skal gå om

Menighedsrådet i Egernsund klagede over, at offentligheden ikke blev indkaldt til et orienteringsmøde via dagspressen. Biskoppen har derfor afgjort, at valget skal gå om.

Sønderborg: Medlemmer af Folkekirken, der gerne vil engagere sig, får nu en chance for at stille op til valg af repræsentanter til Sønderborg Provsti. Det fik de nemlig ikke sidste år, da valget ellers foregik. For Sønderborg Provsti glemte at indkalde offentligheden til orientering om valget, som det ellers har pligt til. Hermed er valget ugyldigt, fastslår biskop Marianne Christensen. Biskoppen blev gjort opmærksom på fejlen allerede i oktober sidste år, da menighedsrådet i Egernsund klagede over, at det orienterende møde ikke var blevet annonceret i dagspressen. Det blev heller ikke offentliggjort på provstiets hjemmeside. - Ok, det er en ommer, fordi loven siger sådan og sådan. Vi troede, at vi kunne nøjedes med at sende indkaldelse til alle menighedsråd via mail, men det var altså ikke tilfældet, forklarer Erik Breum, formand for provstiudvalget. Normalt går man videre med opstilling af kandidater umiddelbart efter orienteringsmødet, hvilket også skete i Sønderborg Provsti. Derfor har biskoppen fastslået, at den manglende annoncering kan have påvirket valget af medlemmer til Sønderborg Provsti, hvorfor det nu skal gå om. Det betyder, at valghandlingerne starter forfra med orienteringsmøde torsdag 1. marts i Menighedshuset i Sønderborg. Der skal på ny vælges både lægmedlemmer og præster til provstiudvalget.

Syv plus to Sønderborg provstiudvalg består af provsten, seks lægmedlemmer samt en præsterepræsentant. De er oprindelig valgt for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2017, men er blevet bedt om at blive, indtil et omvalg er blevet godkendt.



For at være valgbar til provstiudvalget skal man være fyldt 18 år, medlem af Folkekirken og bosat i et sogn i Sønderborg Provsti.