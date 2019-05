Vagt og pige i klammeri i Borgen

Sønderborg: Onsdag aften ved 20-tiden kom en 16-årig pige fra Silkeborg og en vagt i butikscentret Borgen i klammeri. Ifølge vagthavende Thomas Berg fra Syd- & Sønderjyllands Politi mener de begge, at den anden har udsat dem for vold. Så den sag er politiet ved at udrede. Pigen gik sammen med en flok piger i Borgen, og vagten bad dem flytte sig fra en dør med nødudgang. I den forbindelse kom det til noget tumult, og det var her, silkeborgenseren og vagten kom i nærkontakt. Oplysninger i den sag kan rettes til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.