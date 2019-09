Vagns hjerte banker for svensk klassiker

- Jeg samlede Christensen op i Aabenraa. Han var 90 år og meget dårlig. Det viste sig, at bilen var begravet i alle hans og konens papirer fra et langt liv. Vi gravede og gravede og bar bunkevis af papirer og ting væk. Men bilen var bare så velholdt.

- Det kan ikke passe, sagde jeg, for så gammel en Saab 92 B mente jeg ikke, at der var i Danmark. Så blev han sur. Men den var god nok, og han blev god igen. Jeg var så begejstret, at jeg uden videre sagde ja til, at vi godt selv kunne hente den i Aarhus.

- Findes der andet? Der er sikkerheden ved Saab, der gør jeg gider have med dem at gøre, siger Vagn Bruncke, der i 2001 uddannede sig pædagog og frem til 2014 var ansat på Havnbjerg Skole.

Kærligheden til det svenske bilmærke begyndte i 1967, da Vagn kom i lære hos Saab i Sønderborg. Det var dog først i 1985, han renoverede den første - en Saab 96 fra 1963. Købt for fire tændrør og et stykke platin.

Han bruger typisk et godt stykke over 1.000 timer på at sætte bilerne i stand. Alt bliver skilt ad og ordnet af Bruncke.

- Saab havde alt for høj en styktalspris. Den var alt for sen til automatisere, og så ville den ikke gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet, hvilket kostede den levebrødet, lyder det fra Saab-entusiasten.

- GM tog alle de gode ting hos Saab og flyttede dem over til Opel (red: GM ejede Opel frem til 2017), hvilket gjorde den til en hæderlig bil. Det var da lidt synd, for Saab var en udmærket bil.

Camping og trampbil

Vagn har de senere år også kastet sig kærlighed over Saabo - en campingvogn som Saab producerede fra 1964-1968. I dag har han to. Om kort tid tager han den lange tur til Gotland for at hente endnu en.

Hvorfor skal du have en mere?

- Den er med fortelt, så det kunne jeg ikke sige nej til. Dem findes der ikke mange af, siger Bruncke, der vel nok har verdens største reservedelslager til totaktere fra Saab.

I dag er Vagn pensionist, så der er blevet endnu mere tid til at pleje passionen. Udover at han stadig renoverer Saab'er, vil han til at producere kopier af Saab's trampbil - en minibil til børn med pedaler.

Han laver selv chassiset og fremstiller overdelen i glasfiber. Alt sammen nøje afmålt efter en original, som han har i museet.

- Mit største problem er at finde hjul i jern - i dag er alt sammen i plastic, men ellers må jeg lave det selv. Jeg er nok en anelse skør. Min kone plejer at sige, at det er originalen, der sidder bag rattet.

Man kan besøge Vagns Saab Museum på Nordals efter aftale. Typisk kommer omkring 500 årligt forbi og nogle så langt fra som Nicaragua og Kuala Lumpur.