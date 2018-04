Værtshusgæst ville slås

Sønderborg: Bartenderen på et værtshus i Løngang i Sønderborg havde fået nok af en højrøstet gæst omkring midnat natten til søndag og bad ham forlade værtshuset. Det havde gæsten - en 62-årig mand fra Sønderborg - dog ikke i sinde at gøre. I stedet indledte han et slagsmål med en 45-årig mand fra Nordborg, indtil en politipatrulje sørgede for ro og orden igen.

Den 62-årige må regne med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven for at indlede et slagsmål.