Vælgere har brokket sig: Men røde krydser letter optællingen

En del vælger var utilfredse med, at de i går skulle krydse af med rødt. På valgstedet i Kværs måtte man gå tilbage til almindelige blyanter.

Sønderborg: - Det her, det kan da ikke være lovligt. Må man det?

Sådan lød en af mange kommentarer fra vælgere i Sønderborg Kommune, da de i går skulle stemme til folketingsvalget. For stiften i blyanten i stemmeboksen var rød, så mange mod deres vilje satte et rødt kryds.

- På valgstedet i Kværs valgte man at gå tilbage til almindelig blyant, fordi der var så mange, der var utilfredse, fortæller Aase Henriksen, Sønderborg Kommunes øverst ansvarlig for afvikling af valget.

Som mange andre kommuner landet over valgte Sønderborg denne gang at hænge blyanter med rød stift i stemmeboksene.

- Det er meget lettere at se et rødt kryds, når stemmesedlen bagefter skal tælles, forklarer Aase Henriksen, der forventer at Sønderborg Kommune er klar med de personlige stemmetal inden middag.