Våd forfest: Bon Jovi-fans forventer fed koncert

Hundredvis af mennesker var samlet i Sønderborg for at varme op til aftenens koncert på Kær Vestermark.

Sønderborg: Det blev langet nogle fadøl og drinks over disken hos caféerne på Rådhustorvet, selvom det "bare" var en tirsdag.

- Vi elsker bare 80'er heavyrock, sagde Kevin Højmose, som sammen sin bror og to kammerater havde taget turen fra Grindsted til Sønderborg for at se Bon Jovi.

- Det skal nok blive mega fedt. Vi forventer en god oplevelse, sagde de fire herrer, som overnattede på Det Lille Apotek i Gråsten. Ingen af dem havde før set hverken aftenens hovednavn eller opvarmningen Def Leppard.

Det havde derimod Frank Andreasen fra Nordsjælland. I 1984, som 12-13-årig så han en ung Bon Jovi, netop ude med sit 1. album, som opvarmning for Kiss. I 1987 var det Def Leppard, der gæstede KB Hallen med tophit-albummet "Hysteria".

- Når kunstnerne er store nok, så rejser vi gerne for det, og Bon Jovi er en af de helt store, sagde Frank Andreasen og arbejdskollegaen fra København Lena Christensen. De ser gerne koncerter sammen senest Aerosmith og til februar Ozzy Osborne i Stockholm.