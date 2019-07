SØNDERBORG: Under et indbrud i schæferhundeklubben på Midtborrevej på Kær er der i weekenden frem til tirsdag aften stjålet et 120 x 40 centimeter stort våbenskab indeholdende to gasstart pistoler plus ammunition. Gaspistolerne er af mærket Röhm. Den ene er en startpistol med tromle. De ubudne gæster er kommet ind ved at bryde en dør op med et koben. Schæferhundeklubben vil gerne have våbenskab og gaspistoler tilbage.