VUC Syd har altid været størst i Sønderborg

I 2010/2011 blev VUC Syd på Løkken ombygget for 51 millioner kroner, og siden kunne huset end ikke rumme alle eleverne, så der var behov for endnu en udvidelse, der gik i sin mor igen, da uddannelsesinstitutionen løb ind i sin nuværende krise, men ifølge borgmester Erik Lauritzen er Sønderborg elev-mæssigt suverænt VUC Syd by nummer 1 i Sønderjylland. Arkivfoto: Søren Gylling

Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over, VUC Syd kan se en ende på den verserende krise, og at bygninger og institution består i Sønderborg, der har tradition for at levere det klart højeste antal elever til videreuddannelsen, der gerne må flytte administrationen til Als.

SØNDERBORG: Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, er glad for, VUC Syd ser ud til at beholde sine bygninger i byen, mens der sælges ud af fast ejendom i Haderslev, Tønder og Gram. Et midlertidigt VUC Syd styre luftede onsdag tankerne om, hvordan den kriseramte institution drives videre. Håbet er, VUC Syd drives videre, efter at være sat under administration af Undervisningsministeriet grundet økonomisk rod og deroute. - Jeg er tilfreds med, det lykkedes at finde en model, hvor VUC Syd ser ud til at bestå i en ny form, men det er en forkert udvikling, at tilbuddene i Tønder foreslås adskilt fra de andre tilbud. Vi har brug for et samlet VUC Syd i de fire sønderjyske kommuner. - Det er positivt, bestyrelsen er tydelig i forhold til, VUC Syds bygninger i Sønderborg bør beholdes. Alt andet ville være helt forkert, da bygningen er god og også kan huse VUC Syds administration. Sønderborg har hidtil haft det klart højeste antal elever. Derfor undrer jeg mig over, der i styrelsens redegørelse forventes samme antal elever i Haderslev og Aabenraa som i Sønderborg, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Mangler ikke plads I hans optik er der ingen tvivl om, Sønderborg er og bliver den elevmæssigt største VUC Syd by. - Vi er klar til at drøfte mulighederne for bygningen i Sønderborg, men umiddelbart har vi ingen lokale-behov til kommunale aktiviteter, siger borgmesteren. Han har på kort tid oplevet lidt den omvendte verden med VUC Syd. I 2017 var kommunen klar til at sælge den gamle kunstskole og misbrugscenter på Brorsonsvej til VUC Syd med henblik på en udvidelse på grund af tilstrømningen af elever. VUC Syd lejede sig ind i 2000 ekstra kvadratmeter i Jyllandsgade for at få plads til alle. Aftalen om hussalget til en udvidelse var på plads. Så kom VUC Syds store krise, og en overgang frygtede alle for uddannelsesinstitutionens fortsatte beståen. Den ser ud til at være sikret. Erik Lauritzen ser gerne VUC Syd få så stærk en rolle i Sønderborg som muligt.