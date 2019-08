VM-crosskører Thomas Kjer Olsen er fortsat med trods voldsomt styrt

Sønderborg: Motocrosskører i Sønderborg Motor Club, Thomas Kjer Olsen måtte udgå af søndagens VM-afdeling i Lommel i Belgien efter et voldsomt styrt. Ved styrtet var Thomas Kjer Olsen på en flot fjerdeplads med i syvende runde gik det galt i et af hoppene. Thomas Kjer Olsen var dog ikke voldsommere rystet, end at han kom ud til andet heat. Og en god start her samt solid kørsel bragte Thomas Kjer Olsen ind på en flot femte plads efter en længere duel med hjemmebanevante Jago Geerts, der dog ikke kunne fravriste Thomas Kjer Olsens femteplads.

Kassehop i hegnet

- Jeg fik en rimelig god start i første heat og fik kørt mig op på 4.-pladsen, som jeg holdt et stykke tid. Jeg kæmpede lidt og lavede også nogle fejl, men jeg mente, at jeg kunne presse lidt på og gå efter anden- eller tredjepladsen. Jeg endte med at lave en stor fejl på vej over et af kassehoppene, og jeg landede ude i hegnet. Det slog al luften ud af mig, og det tog noget tid at komme op på maskinen igen - på det tidspunkt var heatet slut for mig, fortæller Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse.

Til trods for dagens strabadser holder Thomas Kjer Olsen fast i sin samlede 2.-plads i VM-stillingen i MX2-klassen, og han har stadig et solidt forspring på 104 point ned til forfølgeren på 3.-pladsen, Tom Vialle.

Den 15. afdeling af VM Motocross køres d. 18. august i Imola i Italien.