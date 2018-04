V og DF: - Det ser skidt ud for kommunen

Både Dansk Folkepartis Stefan Lydal og Venstres Peter Hansen frygter, at Sønderborg Kommune kommer til at betale for renovering af den nye strandpromenade. Fordi kommunen kendte til risikoen ved at lægge promenaden i klinker.

Sønderborg: Både Venstre og Dansk Folkeparti frygter, at Sønderborg Kommune står svagt i sagen om den ødelagte strandpromenade ved Sønderborg Bugt. Det står klart, efter at JydskeVestkysten har præsenteret baggrunden for beslutningen for Stefan Lydal (DF) og Peter Hansen (V).

For kommunens ledende embedsmænd på det tekniske område og politikere har kendt alt til - eller burde kende alt til - at der var en stor risiko for underminering i forbindelse med oversvømmelser, hvis man valgte en strandpromenade i klinker i stedet for hvid asfalt. Det stod nemlig at læse i teknisk udvalgs dagsorden 8. september 2015. At der er risiko for underminering ved oversvømmelse, hvis man vælger klinker.

- Jeg tænker, at det ser ikke for godt ud for Sønderborg Kommune. Teknisk udvalg er jo blevet advaret, og dermed er Sønderborg Kommune og byrådet jo blevet gjort opmærksom på, at der var en stor risiko ved at vælge klinkerne, siger Stefan Lydal. Han er nu næstformand i teknisk udvalg.