V og DF: Borgmesteren bør kræve nye statsborgere giver hånd

Venstres politiske ordfører Peter Hansen og gruppeformand i Dansk Folkeparti i Sønderborg Byråd Stefan Lydal mener, at borgmester Erik Lauritzen er ude på et skråplan, når han ikke vil følge lov om håndtryk til borgere, der skal have dansk statsborgerskab.

Sønderborg. Et lovforslag fra den Venstre-ledede regering er et varmt politisk emne i denne sensommer. I weekenden stod borgmester Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg frem og slog fast, at han ikke vil tvinge nye danskere til at give hånd til gengæld for et statsborgerskab.

- Jeg synes, det er meget fint at have en ceremoni, når nogle får statsborgerskab. Jeg synes til gengæld, at det er fuldstændig latterligt, hvis man vil indbygge en præmis om, at man absolut skal give hånd- Hvis det en enkelt gang skulle ske, at der er en, som ikke vil give hånd, men hilse på en anden måde, så vil jeg respektere det, sagde Erik Lauritzen.

Han sagde endvidere, at det ikke er en særlig dansk værdi at give hånd, og at der er mange steder i verden, hvor man hilser på andre måder. Det har borgmesteren ret i. Man skal blot rejse en tur til Bayern, Italien eller Frankrig - for der hilser mange ved at kysse hinanden på kinderne. Det kan måske virke akavet for mange danskere - eller ligefrem grænseoverskridende. I Japan bukker man - og andre steder lægger man hånden på hjertet i en respektfuld hilsen. Men i en stor del af Europa og Nordamerika hilser man ved at trykke hinanden i hånden. Et fåtal af muslimer ønsker ikke at trykke hånd med det modsatte køn, men langt de fleste muslimer vil gerne give hånd.

Både Venstres politiske ordfører i Sønderborg Byråd, Peter Hansen, og Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet, Stefan Lydal kritiserer borgmesteren.

- Jeg går naturligvis ud fra, at borgmesteren vil holde loven, siger Peter Hansen.