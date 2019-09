V går til kamp mod mårhund: Dusør på det upopulære rovdyr

- Som jæger er jeg selvfølgelig ekstra træt af den. Men det bliver jo et generelt problem for vores naturelskere. Hvis fasaner, harer og småfugle forsvinder på grund af den, så det er ikke kun som jægere, der er et problem. Problemet bliver også for dem, der ynder at være ude og kigge på de dyr, og nyder den del af naturen, siger Thomas Worm Larsen.

- Problemet i Sønderborg Kommune er ikke kæmpestort endnu. Men når de først er mange hernede, bliver det en meget stor udfordring at fjerne dem igen. Det handler om, at vi ikke bare skal sidde på hænderne og se problemet vokse, siger Thomas Worm Larsen, som i sin fritid er jæger.

Beskedent beløb

For at komme den drabelige grænsekrydser til livs vil Thomas Worm Larsen sætte de 50.000 kroner af på næste års budget. Han foreslår, at der enten kan gives et beløb for at aflevere døde mårhunde, eller at pengene kan gå til en mulig mårhundebande, som får udleveret udstyr til at dræbe mårhundene.

- I Horsens har de lavet en såkaldt mårhundebande, som får støtte til udstyr til at finde og dræbe mårhundende. Vi kan også oprette en gruppe her i kommunen, som får del i pengene, siger Thomas Worm Larsen.

Der er hos Venstre i byrådet enighed om, at de 50.000 er værd at investere i bekæmpelsen af det invasive dyr. Og derfor har Thomas Worm Larsen tænkt sig, at det skal med i budgetforslaget i de kommende forhandlinger.

- Jeg håber, at vi kan gøre en forskel for få midler. Det kan blive meget dyrere hvis vi bare venter, fortæller Thomas Worm Larsen.