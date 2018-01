V: Rådhuslamper skal genskabes for enhver pris

Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, er villig til at bruge en stor sum penge på at købe brugte ph-glaslamper for at kunne genskabe de to lysekroner på Sønderborg Rådhus, der blev fjernet af tyve i november og december.

Sønderborg: I disse uger er Sønderborg Rådhus ved at blive tyverisikret som aldrig før. Det sker efter to indbrud i november og i julen, da i alt 24 gamle glaslamper i en PH-lysekrone blev stjålet. Selv om først Sønderborg Kommunes Kunstfond udlovede en dusør på 25.000 kroner og frit lejde til dem, der afleverer lamperne - og beløbet siden blev hævet til 50.000 kroner af Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, så er lamperne stadig ikke kommet retur. Nu mener Peter Hansen, at Sønderborg Byråd og kommunen bør overveje, at genskabe lysekronerne ved at købe brugte lamper op. - Det kan lade sig gøre. Jo, det er rigtigt, vi risikerer at købe vores egne lamper op. Men for mig er der ingen tvivl om, at de lysekroner skal genskabes, hvis det er muligt. Det er muligt. De lysekroner er skabt til rummet - til byrådssalen, og det er en del af vores alle sammens historie, siger Peter Hansen. - Men hvis det koster en halv eller en hel million kroner, er du så villig til at Sønderborg Kommune skal bruge så mange penge på det? - Det vil jeg bestemt ikke afvise. Jeg ved slet ikke, hvad det vil koste. Jeg tror, det bliver dyrt. Men undskyld mig, vi bruger så mange penge på alt muligt andet kultur. Det her en del af vores fælles kultur og historie, siger han. - Man kunne jo også sætte nye lysekroner op? - Det ville være blasfemi. Det ville være en hån mod arkitekten, mod rummet og mod vores historie, siger han.

