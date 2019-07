Urbaser vinder udbud om affaldsindsamling i Sønderborg kommune

Udbudskaos

Det er tredje gang i år, Sønderborg Forsyning skal vurdere tilbud på affaldsindsamling, da udbuddet måtte gå om tre gange. Først afgav Sønderborg Forsyning kontrolbud og vandt sit eget udbud i januar. Vognmandsfirmaet Heissel var med til at påpege, der var grelle fejl i udbudsmaterialet, hvor der ikke var taget højde for sygdom og behovet for ekstra biler. Ved brancheorganisationen Transportens Arbejdsgiveres mellemkomst måtte Sønderborg Forsyning under en aktindsigt indrømme, den havde regnet mindst fire og helt op til syv otte millioner kroner forkert. Dermed trak Sønderborg Forsyning sig fra udbudsrunden, der i næste omgang blev vundet af RenoNorden, der i januar 2019 blev overtaget af spanske Urbaser. RenoNorden bød ikke i første udbudsrunde i Sønderborg. Selskabet havde et blakket ry blandt andet for at have været i så svære økonomiske vanskeligheder, at det måtte opgive vundne kontrakter på affaldsindsamling i Vejle, Randers og Aarhus de to foregående år. Urbaser anses for at tilføre den fornødne økonomiske stabilitet og international erfaring. Anden udbudsrunde måtte gå om, fordi der var plads til fortolkning af, hvor vidt skraldebilerne skulle have el-hejs eller ej - det på trods af, COWI var indforskrevet som rådgiver på affaldsudbuddet. Nu skulle alt være på plads, og Urbaser klar til at overtage renovationsordningen i Sønderborg 2020 og foreløbig fem år frem med mulighed for forlængelse.