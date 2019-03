Urbaser holder fast i skraldebud

RenoNorden - nu Urbaser Danmark - ærgrer sig stort over fejl i udbudsmateriale og fastholder sit tilbud. Man glæder sig dog over, at Sønderborg Forsyning nu kun vil lade private om affaldsopgaven.

Sønderborg: Efter afsløringen af endnu en fejl i Sønderborg Kommunes udbud af affaldsindsamling lyder der nu kritik fra det firma, der stod til at have vundet opgaven.

- Vores tilbud har været klart og tydeligt lige fra starten, og det fremgår, at bilerne er med standard aggregat. Vi har ikke forsøgt at lægge skjul på noget, og derfor mener vi naturligvis også, at vi skal bibeholde den kontrakt, som vi er blevet retmæssigt tildelt, siger driftschef Erik Bohn Andreasen fra RenoNorden / Urbaser Danmark i forlængelse af fejlen i udbudsmateriale, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI for Sønderborg Forsyning.

Udbudsmaterialet indeholdt et bilag, som skulle udfyldes af renovatøren med oplysninger om de valgte biler til opgaven. I bilaget var der angivet mulighed for at tilbyde biler både med og uden el-hejs. Samtidig har COWI svaret på et officielt spørgsmål undervejs i udbudsprocessen, hvori man har præciseret, at der blot er et mindstekrav om fire rene el-biler. Det oplyser Urbaser i en meddelelse til pressen.

- Urbaser er meget ærgerlig over, at udbuddet nu forsøges annulleret, trods opgaven er blevet tildelt os på et korrekt grundlag. Vi har set meget frem til at løse denne indsamlingsopgave for Sønderborg Forsyning. Vi har sågar allerede bestilt flere af de unikke biler, som skal bruges til opgaven, siger Erik Bohn Andreasen.