Universe var arena for unge forskere

77 unge deltog onsdag i Unge Forskere semifinalen for Region Syddanmark. Konkurrencen samler videnskabsinteresserede fra 12-19 år og giver dem et sted at udfolde sig.

Havnbjerg: - I er Danmarks fremtid.

Med de ord bliver en af semifinalerne i konkurrencen Unge Forskere skudt i gang. 77 unge mennesker i alderen 12-19 er inviteret til Universe Science Park i Havnbjerg for at deltage i semifinalen for Region Syddanmark. Når dagen er slut, vil omkring halvdelen af deltagerne gå videre til finalen i hovedstaden.

Der er flere hold fra Nordborg Slots Efterskole, og to af dem er placeret lige ved siden af hinanden. Det ene hold er Bjørn Drachmann, Simon Iversen og Magnus Bach Andersen, der deltager med projektet 'Infignis'; en brandalarm, der skal kunne skelne mellem en falsk og en rigtig brand.

- Det er fedt at være med, fordi det jo er noget, vi går op i. Det er vores passion, siger Magnus Bach Andersen.

Det andet hold består af Oliver Terp Munck, Felix Falck Jacobsen og Jens Kofoed. Med sig har de 'Idly', som er en chip på enten et armbånd eller i et klistermærke, der indeholder oplysninger om bærerens sygdomme, lokation og telefonnummer på en værge. Det er i tilfælde af, at bæreren - det kunne være et barn eller en demensramt - bliver væk eller falder om.

De tre drenge har arbejdet på projektet i flere måneder, hvor programmering har fyldt en stor del.

- Vi har haft en lærer, der har støttet os rigtig meget. Hun hedder Anja. Hun har kørt os frem og tilbage og sørget for, at vi kunne få fri for undervisning for at kunne arbejde videre, siger Felix Falck Jacobsen.