Havnbjerg: Langt de fleste gæster i oplevelsesparken Universe kommer til Sønderborg Kommune med det formål at besøge parken på Nordals. Det viser en gæsteundersøgelse fra 2018. Undersøgelsen viser, at 84 procent af gæsterne kommer til Sønderborgområdet med det formål at besøge Universe. I forhold til samme undersøgelse i 2017 er der en vækst på 12.000 flere turister.

Hver dag bliver gæster i parken spurgt om deres besøg ved udgangen. Undersøgelsen er blandt andet baseret på de spørgsmål, som udvalgte gæster svarer på, når de forlader parken.

- Der er selvfølgelig altid usikkerhed omkring undersøgelser. Men vi har spurgt på samme måde gennem en årrække, og andelen af turister, som vi er med til at tiltrække, er stigende. Som attraktion er det vores opgave at være attraktiv for turister og øge antallet af turister. Stigningen skyldes, at vi har investeret i både nye attraktioner og mere markedsføring i 2018. Begge dele virker. Derfor er vores planer for fremtiden at blive ved med at holde parken frisk og ny og skrue op for markedsføringen, siger Torben Kylling Petersen, der er administrerende direktør i Universe.

Parken har i 2017 og 2018 brugt henholdsvis 10 og 20 millioner kroner på nye attraktioner i parken. Parken havde i 2018 det bedste besøgstal i ti år med knap 129.000 gæster i løbet af sæsonen.