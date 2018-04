Universe fik større omsætning og flere gæster i 2017

Havnbjerg: Over 110.000 gæster besøgte i 2017 oplevelsesparken Universe, som fik et forventet underskud på 4,5 millioner kroner.

- Vi er rigtig godt tilfredse med den udvikling, som årsregnskabet viser. Vores besøgstal er på 110.000 gæster, og vi er meget tilfredse med omsætningen, som er steget fra 18 til 20 millioner kroner på grund af flere gæster, siger direktør Torben Kylling Petersen.

Oplevelsesparken havde i 2015 et underskud på fem millioner og i 2016 et underskud på fire millioner.

- Resultatet er stadig et underskud på 4,5 millioner. Det viser, at det er stadig en udfordring at drive oplevelsespark på Als. Vi har stadig brug for flere gæster, og det arbejder vi fortsat på. Det er også en af forklaringerne, at selvom vi får flere gæster, så bruger vi stadig penge på at udvikle parken, og vi har planer om at bruge flere penge på parken. Alt i alt er vi er godt tilfredse, siger Torben Kylling Petersen.

Formålet med parken er at begejstre børn og unge for naturvidenskab, og hvert år skyder Bitten og Mads Clausens Fond penge i oplevelsesparken på Nordals. I alt har Universe indregnet andre indtægter, modtaget støtte og donationer på i alt 27,5 millioner kroner i 2017, hvoraf størstedelen kommer fra Bitten og Mads Clausens Fond.