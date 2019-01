Universe fik bedste besøgstal i ti år

Oplevelsesparken Universe åbnede i 2005 og havde i mange år et besøgstal på omkring 100.000. Men i 2013 faldt besøgstallet til 75.000. Siden er besøgstallet steget år for år. I sæsonen 2016 besøgte 93.000 parken på Nordals, mens 110.000 besøgte parken i 2017.Universe åbner lørdag den 13. april for den nye sæson.

- Det optimale vejr er varmt, tørt og overskyet. Vi har haft strålende solskin i store dele af vores højsæson. Så vi glæder os over, at det ikke kostede på besøgstallet, siger Torben Kylling Petersen.

- Turismen i vores område er i fremgang. Når turismen i Sønderjylland går godt, så er der også gæster hos os. Vi glæder os over, at pilen peger opad, siger Torben Kylling Petersen.

Nyheder for ti millioner

Også i sæsonen 2019 bliver der brugt ti millioner kroner på nye attraktioner. I Film Studio kan gæsterne udforske og lege med filmskabelse og spille overfor skuespillerne fra filmen 'I Krig & Kærlighed& i de originale kulisser, som blev brugt i filmen.

Sæbeboblelaboratoriet BubbleLab flytter og får nye sæbebobleudfordringer som skumpølsekanoner, sæbeboblestorm og en sæbeboblepumpe.

Området Phenomena sætter fokus på fire naturvidenskabelige fænomener med tre forsøg til hvert fænomen: Magnetisme, vortex (en hvirvel af vand eller vind), symmetri og illusioner. Her kan parkens gæster via et magnetpendul, en røgtornado, visuelle matematiske former og illusioner blive klogere på fænomenerne.

- Universes opgaver er at begejstre børn og unge for naturvidenskab. Derfor har vi fundet de her sjove og finurlige fænomener, hvor man gennem leg kan få en oplevelse af dem, siger Torben Kylling Petersen, der forventer, at der fortsat vil være vækst i turismen i 2019.

- Det bliver endnu et år, hvor vi fornyer og tilbyder flere og nye oplevelser. Derfor er der lagt i kakkelovnen til et 2019, hvor vi forventer vækst endnu en gang i besøgstallet, siger direktøren.